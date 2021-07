Cambio della guardia alla Goldengas, dopo 23 anni Moroni lascia a Fileri

SENIGALLIA Una donna al vertice della Pallacanestro Senigallia: Claudio Moroni, presidente da 23 anni e deus ex machina del basket cittadino, passa la mano a Sonia Fileri che assume la presidenza dopo sei anni da dirigente. Il club si accinge a disputare la ventesima stagione nella serie cadetta, ed è reduce dall’innesto nell’organigramma del nuovo gm Federico Ligi. Moroni aveva assunto la presidenza nel 1998. A lui sono legate stagioni esaltanti del basket cittadino con, nel 2002, la promozione in B2 e, di lì, una militanza continuata in B, B d’Eccellenza, A Dilettanti. Il suo non è un distacco: Moroni resterà nella compagine societaria. Quanto a Sonia Fileri, saluta il suo ingresso al vertice del sodalizio sottolineando l’orgoglio di «aver ricevuto la fiducia dei soci», dicendosi onorata della nomina e determinata a «proseguire un percorso». Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, c’è Luigi Giacomelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA