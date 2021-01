La Ristopro Fabriano vince il derby di Jesi e vola in testa

JESI - La Ristopro Fabriano si è imposta, con l'insolito punteggio di 65-50 alla the Supporter Jesi, nel recupero del campionato di serie B che ha lancoiato la formazione cartaia in testa alla classifica, in solitaria se si considera solo il sottogirone C2, alla pari con Vicenza se si comprende anche il sottogirone C1. La partita non è stata bella in quanto entrambe le squadre, soprattuto Jesi, avevano problemi di assenze per Covid o di giocatori indietro con la rpeparazione perché appena rientrati dopo il contagio. Fabriano è stata sempre avanti ma con scarti molto ridotti, e solo nell'ultimo quarto i biancoblù ospiti hanno aumentato il vantaggio, con un parziale di 18-9 negli ultimi 10 minuti. Apprrezzabile comunque la volontà della The Supporter Jesi. Domenica prossima altri derby per entrambe le squadre. Fabriano giocherà ad Ancona contro la Luciana Mosconi, mentre la The Supporter ospiterà la Sutor Montegranaro

