Ristopro ancora in isolamento, la Luciana Mosconi invece può giocare

ANCONA - Verdetti opposti per Ristopro Fabriano e Luciana Mosconi Ancona dal giro di tamponi sul gruppo squadra effettuati nei giorni scorsi. Infatti dei dieci elementi del gruppo sottoposti a test molecolare, alla Ristopro Fabriano, solo uno è risultato negativizzato, quindi ora sono 14 su 20 gli elementi che restano in quarantena. Ovviamente rinviata la partita dei fabrianesi con la Tremarossa Vicenza. Via libera invece alla Luciana Mosconi Ancona, con tamponi negativi per tutto il gruppo. La squadra di coach Rajola potrà quindi giocare domenica il derby con la Goldengas Senigallia

