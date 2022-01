Tre marchigiane su cinque in campo, Jesi e Ancona rinviano per i contagi

ANCONA La Serie B di basket si inchina solo parzialmente alla variante Omicron e va in campo domenica per la giornata numero 14, penultima del girone di andata. Con otto gare rimandate su 32 dei quattro raggruppamenti, e il 75% delle partite “giocabili” sembra un mezzo miracolo. Nel girone C, quello che riguarda la nstra regione vanno in campo tre squadre marchigiane su cinque, con la Luciana Mosconi bloccata dalle tante positività scoperte nel roster di Imola. e la General Contractor Jesi bloccata da quelle della Sebastiani Rieti. Si giocheranno regolarmente invece le sfide di Senigallia, tra la Goldengas e la Luiss Roma, di Civitanova, dove la locale Virtus sfiderà la Rennova Teramo, e di Rieti, dove la Sutor Montegranaro farà visita all'altra squadra laziale, la Kienergia.

