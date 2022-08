ANCONA - È stato diramato il calendario 2022/23 per le cinque marchigiane nel basket di serie B. Dopo aver svelato mercoledì la prima giornata, la Lnp ha annunciato le altre ventinove di un campionato che prenderà il via nel weekend 1-2 ottobre e terminerà il 7 maggio 2023. Nel girone C Ancona, Fabriano, Jesi, Matelica e Senigallia daranno vita a venti derby: il primo arriva già alla seconda con Goldengas-Luciana Mosconi, alla sesta ne sono in programma due, tra cui quello storico fra Fabriano e Jesi, e all’ultima c’è Goldengas-Ristopro.

Le favorite

Ancona, Fabriano e Jesi mirano ai primi quattro posti, che equivarrebbero ai playoff per l’A2 e alla certezza di appartenere alla nuova B a 36 squadre in vigore nel 2023/24, mentre Senigallia e Matelica vogliono entrare nel playout che coinvolge le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Con gli organici definiti, ad eccezione di Cesena che ha comunicato il trasferimento a Cervia per le partite casalinghe ma è ancora senza allenatore e gran parte del roster, le marchigiane avranno nel trio Rieti-Faenza-Firenze il principale spauracchio per le zone alte di classifica, mentre per le posizioni di rincalzo i radar sono puntati su Andrea Costa Imola, Fiorenzuola e San Miniato. La Luciana Mosconi ha il cammino sulla carta più agevole ad ottobre, ma si prepara ad un finale bollente: dopo Pasqua affronterà Fabriano e Jesi in trasferta, riceverà Firenze e Faenza.



Cicconi Massi a Jesi

Appare più distribuito il calendario della Ristopro, che però potrebbe soffrire la sequenza di dicembre, e della General Contractor, il cui segmento a cavallo fra metà ottobre e metà novembre potrebbe essere un primo test per consacrare un mercato di spessore: l’ultimo innesto è l’ala-pivot classe ’95 Filippo Cicconi Massi, nell’ultimo triennio a Senigallia, come ottavo senior nel roster e dunque da “polizza” per il settore lunghi a causa di alcuni problemi fisici accusati da Riccardo Bartolozzi.

La neopromossa Matelica, che giocherà a Castelraimondo, ufficializzato il play ex Pozzuoli Antonio Gallo e solo da annunciare il cannoniere Gianpaolo Riccio, ha un avvio importante in chiave salvezza, fra probabili scontri diretti e i tre derby di fila contro Ancona, Fabriano e Senigallia. La stessa Goldengas nel primo spicchio di campionato vede in palio punti pesanti per allontanare le ultime quattro posizioni che condannano alla retrocessione nella nuova B Interregionale. Due squadre giocheranno in casa al sabato, Ozzano alle 20.30 ed Empoli alle 21. Gli unici due infrasettimanali, l’8 dicembre e il 5 aprile, coincideranno entrambe le volte con l’undicesima giornata quando avrà luogo il doppio confronto Senigallia-Jesi.