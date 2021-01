In Serie B si va verso i derby di Ancona e Jesi, ma Civitanova rinvia

ANCONA Il campionato di Serie B di basket si avvia ad un altro intenso capitolo, dopo il recupero infrasettimanale che ha visto di fronte The Supporter Jesi e Ristopro Fabriano. Domenica sono in programma altri due derby, ad Ancona la Luciana Mosconi (8 punti in classifica) affronterà la Ristopro Fabriano (10), mentre a Jesi la The Supporter Aurora (6 punti) ospiterà la Sutor Montegranaro (2). Non giocherà invece la Rossella civitnova, che ha visto rinviata la sua partita di Giulianova a causa dei contagi Covid che hanno colpito la squadra abruzzese. Sia ad Ancona che a Jesi si andrà in campo domenica alle ore 18, rigorosamente a porte chiuse.

