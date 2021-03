La Carpegna Prosciutto perde ancora, Reggio Emilia ci crede di più

CASALECCHIO DI RENO - Quarta sconfitta consecutiva in campionato per la Carpegna Prosciutto Pesaro, sconfitta dalla Unahotels Reggio Emilia per 91-79 nel posticipo del campionato di Serie A, dopo che gli emiliani erano stati in vantaggio anche di 23 punti sul 62-39. La squadra pesarese è mancata in mordente e in fisicità, nonostante sia rientrato Massenat che, a dispetto dei tre mesi di assenza dai campi, è stato uno dei migliori. E' invece rimasto in panchina l'altro nuovo, Paul Eboua.

Nonostante questa sconfitta la Vuelle resta all'ottavo posto in classifica, in zona playoff, ma le squadre che la seguono, sia pure lentamente, si avvicinano, mentre quelle che la precedono si stanno allontanando. Prossimo impegno del club pesarese sabato pomeriggio all Vitrifrigo Arena contro la Dè Longhi Treviso

