La Carpegna Prosciutto si scuote, batte Brindisi e respira: due punti di platino

PESARO - Bella, meritata e provvidenziale vittoria della Carpegna Prosciutto Pesaro, che ha però dovuto soffritre fino all'ultimo istante per asver ragione della quotatissima Happy casa Brindisi, battuta alla Vitrifrigo Arena per 86-84. La squadra di Banchi ha risentito positivamente dell'innesto del lettone Mejeris, già bravo all'esordio, anche se ovviamente il suo contributo non potrà che crescere. I migliori nella squadra pesarese sono stati però Jones, Delfino e Sanford, autore forse della sua migliore prestazione stagionale. Brindisi è partita meglio, ma la Vuelle non ha mai perso contatto, ha raggiunto i pugliesi alla fine del primo tempo e li ha superati in avvio di ripresa, conducendo per tutti i secondi 20', sia pure con scarti minimi, e lo scarto minimo è rimasto anche nei concitati secondi finali, quando all'Happy Casa non è riuscito un sorpasso che per i pesaresi sarebbe stato una beffa.

