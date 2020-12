Con il ritiro della Virtus Roma la Vuelle perde due punti e una posizione

PESARO - La Vuelle Pesaro perde una posizione in classifica. Non è certo l'effetto più importante del ritiro di Roma dal massimo campionato di basket, ma in ogni caso è uno degli effetti, forse quello che interessa di più i tifosi pesaresi. infatti con il forfait della Virtus le nove partite disputate dalla formazione della capitale vengono annullate, le due squadre che erano state comunque sconfitte dai capitolini (Fortitudo Bologna e Germani Brescia), restano dove sono, così come le sei squadre che non l'avevano ancora incontrata, mentre le sette squadre che avevano batutto la Virtus perdono due punti, e tra queste sette sorelle c'è appunto la Carpegna Prosciutto Pesaro.

uesta dunque la nova classifica del massimo campionato di basket, con, tra parentesi, le partite giocate:



Armani Milano 18 (9)

Happy Casa Brindisi 16 (9)

Segafredo Bologna 10 (9)

Dolomiti Trentino 10 (10)

Banco di Sardegna 8 (8)

Carpegna Prosciutto 8 (8)

Umana Venezia 8 (8)

Unahotels R. Emilia 8 (8)

Vanoli Cremona 8 (8)

De Longhi Treviso 8 (8)

Openjobmetis Va 6 (9)

Germani Brescia 6 (9)

Allianz Trieste 4 (5)

S. Bernardo Cantù 4 (8)

Lavoropiù Bologna 2 (8)



La squadra pesarese tornerà in campo sabato sera, alla Vitrifrigo Arena, per affrontare il fanalino di coda Lavoropiù Bologna, da pochi giorni affidato all'ex coach pesarese Luca Dalmonte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA