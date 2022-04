La Vuelle è pronta per l'esame Trento, inizia l'operazione playoff

PESARO - Inizia l'operazione playoff per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che sabato sera alle 20 sarà impegnata a Trento contro la Dolomiti Energia nella terz'ultima partita della regular season del massimo campionato. Per agguantare almeno l'ottavo posto che vale la partecipazione ai playoff i pesaresi dfovranno vincere probabilmente almeno due delle tre partite rimaste e dunque la sfida di Trento è particolarmente importante. La squadra di Banchi dovrebbe essere al completo, fatta eccezione per Camara, ormai assente da diverso tempo.

