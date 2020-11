La Vuelle schianta Reggio Emilia e vola al terzo posto

PESARO - Nel posticipo serale del massimo campionato di basket, la Carpegna Prosciutto Pesaro ha battuto la Una Hotels Reggio Emilia con un eloquente 84-63 e una grande prova di squadre, pur essendo priva di Massenat, Drell e Serpilli, ancra positivi al Coronavirus, La Velle è stata trascinata da un grandissimo Delfino e da Filipovity, ma tutti habno fatto la loro parte in un a partita di grande sacrificio, in cui coach Repesa aveva in pratica a disposizione solo 7 giocatori. La squadra pesarese è stata praticamente sempre in vantaggio, ma solo di pochi punti e nell'ultimo quarto, quando si temeva il recupero dei reggiani, che avevano invece nove giocatori utili, la Vuelle ha dato il colpo di reni andando a travolgere gli avversari. Ora la squadra di Repesa è terza in classifica e guarda con interesse ad un posto tra le prime otto a fine girone di andata.

