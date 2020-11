La Carpegna Prosciutto gioca, ma senza tre giocatori ancora positivi

PESARO - Si giocherà come previsto domenica sera, anche se l'ora è stata modificata all'ultimo momento, in 20,45, la sfida di campionato tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Una Hotels Reggio Emiia, in programma alla Vitrifrigo Arena. Infatti nonostante l'ultimo giro di tamponi abbia ravvisato la persistente positività al Covid 19 di tre giocatori della squadra pesarese, non sussistevano gli estremi per un altro rinvio e dunque l'incontro si svolgerà. Per quanto riguarda la squadra pesarese, la società non ha fatto nomi per motivi di privacy, ma domenica sera si saprà tutto, più che altro il tentativo è di non dare ulteriori vantaggi agli avversari

