Carpegna Prosciutto a metà strada tra la salvezza e i playoff scudetto

PESARO - La vittoria di sabato a Casale Monferrato e i successivi risultati della domenica, hanno riportato la Carpegna Prosciutto Pesaro a soli due punti dalla zona playoff, anche se ugualmente si piò dire che la retrocessione in A2, quatro punti dietro ai pesaresi, non è ancora stata scongiurata del tutto. Mancano ancora 6 giornate alla fine e l'impressione, tutta da verificare, è che per andare ai playoff saranno necessari 28 punti, la Vuelle cioè dovrebbe vincere 4 partite su sei. il calendario propone appunto alla squadra di Banchi, 4 partite in casa e due in trasferta, ma una di quelle casalinghe è con la Virtus Bologna e molto difficilmente porterà due punti. Quindi per andare alla post season si può ipotizzare che la Vuelle dbba vincere tre partite casalinghe, perdendo quella con Bologna, e poi imporsi in una delle due trasferte (Trento e Napoli). Visto il momento di forma cresdcente dei pesaresi, che dopo gli aggiustamenti al roster hanno anche acquisito stabilità e solidità, l'impresa appare difficile ma non certo impossibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA