VARESE - Una vittoria netta e meritata, su un campo difficile e tradizionalmente avaro di soddisfazioni per Pesaro. La Carpegna Prosciutto di Luca Banchi ha conquistato due punti di platino battendo a domicilio la Openjobmetis con un netto 87-76 dopo una partita che ha visto i pesaresi sempre in controllo. In particolare la Vuelle ha avuto grandi cosa da Sanford, autore di 26 punti e Lamb, ma tutta la squadra ha giocato ad altissimi livelli

