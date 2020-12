Massenat operato a Modena, la vuelle lo riavrà fra almeno tre mesi

PESARO - Frantz Massenat, alla della Carpegna prosciutto pesaro, è statao operato con successo oggi a Modena dal prof. Cattani e dal prof. Tarallo, «per la riduzione e osteosintesi della frattura scomposta e pluriframmentata del radio del braccio destro per l’infortunio subito durante la partita con Brindisi. L’intervento è perfettamente riuscito e l’arto è stato immobilizzato con tutore – fa sapere la Carpegna Prosciutto -. Il giocatore inizierà quindi il periodo di convalescenza e riabilitazione seguito dallo staff sanitario della società. I tempi di recupero sono indicativamente valutabili fra i 3 e i 4 mesi». La vuelle aspettaerà con pazienza il giocatore, che finora si è dimostrato uno dei migliori della squadra in questo campionato ricco di soddisfazioni, intanto la società dovrebbe intervenire sul mercato ingaggiando due giocatori, un pivot straniero e un italiano che possa sostituire Massenat senza farlio rimpangere più di tanto. Poi, al rientro dell'ala, provabilmente sarà sacrificato Drell, per le ultime partite di campionato. ibntanto la Vuelle si prespara ad affrontare domen ica prossima l'Allianz Trieste

