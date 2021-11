La Vuelle si rinforza, arriva Doron Lamb, invece Drell va in Polonia

PESARO - La Vuelle Pesaro ha ufficializzato l'ingaggio della guardia americana Doron Lamb, 30 anni, il cui arrivo era stato anticipato ieri sulle colonne del Corriere Adriatico. Il giocatore statunitense è reduce da una lunga militanza in vari campionati europei, ora stava giocando in polonia, con la squadra di Lublino, dove aveva una media di 16,3 punti a partita in 29 minuti di urtilizzo. lamb prenderà nel roster pesarese, occpando però un ruolo di maggiore preminenza, di Henry Drell, che invece andrà a giocare nel campionato polacco, facendo il tragitto inverso. i tifosi pesaresi ora sognano un ulteriore rinforzo, ma per fare un altro cambio la società dovrebbe trovare una destinazione alternativa (e gradita) per il brasiliano Demetrio, che pur avendo denotato dei limiti, in più di un'occasione ha saputo comunque rendersi utile

