La Vuelle va in campo a Brindisi per il boxing day del basket

BRINDISI - La Carpegna Prosciutto Pesaro scenderà in campo alle ore 18 a Brindisi per affrontare l'Happy Casa di coach Vitucci, una delle big del campionato italiano, anche se forse i pugliesi hanno avuto qualche battuta a vuoto più del necessario. La squadra di Banchi dal canto suo va alla ricerca di un'impresa dopo che nell'ultima partita casalinga è mancata per un soffio la vittoria ai danni della Unahotels Reggio Emilia. La Vuelle sarà in campo al gran completo, avendo ormai completamente recuperato dal suo infortunio il capitano Carlos Delfino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA