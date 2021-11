Vuelle ancora sconfitta. Tutto facile per Napoli all'astronave. E piovono fischi

PESARO - La Carpegna Prosciutto Pesaro, nell'anticipo dell'ottava giornata del massimo campionato di basket, è stata sconfitta alla Vitrifrigo Arena per 100-83 dalla Gevi Napoli. E' stata una brutta partita per i pesaresi, forse una delle peggiori della stagione. Napoli ha acquisito subito un buon vantaggio, la Vuelle ha cercato di rispondere nel secondo quarto, aggiudicandosi un parziale scoppiettante per 30-28, ma non è mai riuscita ad avvicinarsi a meno di 7 punti dai partenopei, che poi nel terzo quarto hanno ripreso il largo, viaggiando stabilmente tra il +12 e il +15, e chiudendo alla fatidica quota 100. Nella Vuelle da salvare forse il solo Jones, oltre tutto convalescente, e qualche sprazzo di Sanford e Delfino, poco o nulla hanno fatto gli altri, compreso il paymaker Larson, che ha chiuso con 0 punti. ora i pesaresi, sempre ultimi, hanno 6 sconfitte consecutive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA