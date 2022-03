Carpegna Prosciutto rimontata dalla Germani Brescia in un finale convulso

PESARO - La Vuelle Pesaro si morde le mani per una sconfitta maturata negli ultimi minuti in casa con la Germani Brescia, reduce da una strepitosa serie positiva e dalla vittoria sull'Armani Milano, ma arrivata a Pesaro con alcuni giocatori acciaccati e ben presto irretita da un'ottima Vuelle. La squadra di Banchi,dopo un inizio punto a punti ha preso decisamente il sopravvento, arrivando addiritura ad un vantaggio massimo di 16 punti, sul 60-44, a metà del terzo quarto. Brescia però a quel punto si è svegliata e in pochi minuti ha piazzato in break micidiale, arrivando al pareggio sul 64-64 dopo poco più di 2 minuti dell'ultimo quarto. il finale è un testa a testa emozionante, ma ormai i lombardi hanno preso coraggio e chiudono sull'88-83, con 44 punti segnati nei primi 25 minuti e altrtettanti segnati negli ultimi 15. La Vuelle esce a testa alta ma con tante recriminazioni per aver fallito un deciso avvicinamento alla zona playoff. Tra i pesaresi top scorer Jones, con 20 punti.

