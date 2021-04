Fortitudo-Vuelle non omologata, il ricorso degli emiliani verrà esaminato

PESARO - Il giudice sportivo della Federbasket non ha omologato la partita vinta sabato sera dalla Carpegna Prosciutto sul campo della Fortitudo Bologna, in attesa di esaminare compiutamente il dettaglio del ricorso presentato dalla squadra emiliana circa una presunta posizione irregolare di Justin Robinson, che non avrebbe avuto i titoli per partecipare alla partita. La Vuelle non ha rilasciato alcuna dichiarazione in proposito, resta da dire che la decisione del giudice sportivo è solo un atto dovuto che rispetta una prassi obbligata, Non è sicuro invece in quale giorno di questa settimana arrivarà un verdetto sulla questione. Più sicuro invece il fatto che la società che si vedrà dare torto i primo grado poi ricorrerà in appello.

