La Vuelle il giorno dopo il flop con Treviso pensa già alla Vanoli

PESARO - Nessun dramma alla Carpegna Prosciutto Pesaro il giorno dopo la sconfitta interna all'overtime con la Nutribullet Treviso. La classifica è sempre corta e persino l'ottavo posto che vale i playoff è ancora a 4 soli punti, con tante partite ancora da giocare. Non di meno, ha destato impressione il fatto che la Vuelle ha perso, e con merito, contro una squadra scesa in campo con soli sei giocatori validi, e non tutti del quintetto base, e quattro ragazzini. Oltre tutto i sei giocatori a disposizione di Menetti in pratica non si erano mai allenati nell'ultima settimana ed uno di loro era al rientro dopo un lungo infortunio. Ma lo sport è ricco di episodi come questo, la stessa Vuelle tre settimane fa, al completo, ma appena uscita dal Covid, aveva battuto addirittura l'Armani Milano, e giova anche ricordare che dopo quella grande impresa, la squadra di Pesaro abbia perso tre partite di seguiro. Ora la Carpegna Prosciutto si appresta a disputare lea seconda partita interna consecutiva, domenica prossima con il fanalino di coda Vanoli Cremona. Errare è stato umano, ma perseverare sarebbe diabolico.

