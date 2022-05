La Vuelle a Bologna perde ma spaventa la Segafredo in Gara-1

BOLOGNA - La Carpegna Prosciutto Pesaro ha iniziato i primi playoff scudetto dopo 10 anni con una sconfitta arrivata al termine di una prestazione molto convincente contro la Segafredo Bologna, grande favorita per la conquista dello scudetto. I pesaresi sono rimasti sempre in partita uscendo sconfitti alla fine con un onorevole 82-76. La squadra di Banchi ha fatto addirittura mneglio dei campioni d'Italia nel secondo tempo mettendo in mostra Jones e Sanfords a livelli altissimi. Martedì sera Gara-2, sempre a Bologna, mentre a Pesaro si giocherà giovedì 19

© RIPRODUZIONE RISERVATA