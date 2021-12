La Vuelle perde a fil di sirena con Reggio Emilia dopo un finale pazzesco

PESARO - La Carpegna Prosciutto Pesaro alla Vitrifrigo Arena ha perso per 72-69 con l'Unahotels Reggio Emilia, dicendo proobabilmente addio alle residue possibilità di chiudere il girone di andata nelle prime 8 posizioni, partecipando così alla final eight della Coppa Italia.

La partita ha avuto un adamento molto strano e altalenante: gli emiliani hanno accumulato un largo vantaggio nel primo quarto (23--9) , ma la Vuelle con pazienza ha rimontato, operando il sorpasso sul 53-52. A quel punto però la Unahotels è ripartita di slancio guadagnando ancora un margine discreto, fino ad arrivare a 4 minuti dalla fine sul 69-62. Il rush finale della Vuelle è stato imperioso e all'ultimo giro di lancette si arrivava sul 69 pari, a quel punto fasi concitate, errori da una parte e dall'altra, fino a che a 4 secondi dalla fine era una tripla di Olisevicius a sbloccare il risultato, dando il successo alla squadra ospite. Nella Vuelle Jones ancora una volta il migliore, con Moretti e Lamb in ottima vena, Delfino e Larson in giornata no.

