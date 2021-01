La Vuelle Pesaro batte Brescia e si qualifica per la final eight di Coppa Italia

PESARO - La Carpegna Prosciutto di Jasmin Repesa, dopo 9 anni torna nella final eight di Coppa Italia, manifestazione a cui hanno diritto a partecipare le squadre che si classificano ai primo otto posti del campionato di serie A al termine della regular season. La squadra pesarese alla Vitrifrigo Arena si è imposta alla Gemani per 98-88 dopo una partita equilibrata ed emozionante, che ha visto i lombardi partire meglio, poi la Vuelle prendere l'iniziativa e il controllo del gioco, per resistere nel finale al tentativo di rimonta dei bresciani. Nella Vuelle 22 punti di Filloy (5 su 7 da tre punti per lui) e 24 punti di Filipovity, ma anche Cain ha giocato una grande partita

Mancando ancora due recuperi da disputare, oltre al posticipo della domenica sera, non si piò dire ancora in quale posizione precisa si classificherà la Vuelle e quale sarà il suo cammino nella kermesse del Forum di assago, in programma dall'11 al 14 febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA