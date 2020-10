Brianza amara, la Vuelle va avanti poi si ferma e vince Cantù

DESIO Con un parziale negativo di 26-11 negli ultimi minuti la Carpegna Prosciutto è stata sconfitta a Desio per 81-72 dalla San Bernardo Cantù nella seconda partita del massimo campionato. i pesaresi restano così a zero punti in classifica pur avendo giocato per 30 minuti una buona partita. Ancora una volta più bravi degli altri Cain e Robinson, un po' meno gli altri. La squadra di Repesa ha giocato molto bene secondo e terzo quarto, per poi scomparire letteralmente nel finale.

