Domenica in finestra per la Vuelle, che nel monday night sfida Reggio Emilia

PESARO - Domenica di riposo per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che poi scenderà in campo lunedì sera a Casalecchio di Reno nel posticipo contro la Unahotels Reggio Emilia fanalino di coda della Serie A. La squadra di Repesa schiererà anche Massenat, al rientro dopo un lungo infortunio, ed Eboua, ingaggiato in settimana per allargare il roster ed evitare di vanificare nel girone di ritorno quanto di buono fatto all'andata.

Ultimo aggiornamento: 16:11

