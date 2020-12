Grande Vuelle, domina dall'inizio e trionfa a Brindisi contro la prima

BRINDISI - Con una grandissima prova di squadra la Carpegna Pçrosciutto ha espugnato, e lo ha fatto con pieno merito e largo margine, il campo della Happy Casa Brindisi prima in classifica, imponendosi con un eloquente 92-81 e una bellissima prova di tutti i giocatori, con Delfino, Cain e Robinson forse una spanna al di sopra degli altri, e tutto questo nonostante un infortunio ad un polso di Massenat.

La Vuelle è stata sempre in vantaggio, anche di 20 punti e non ha mai permesso agli attoniti brindisini di rientrare in partita, tanto è vero che nel finale Repesa ha potuto fare spazio anche ai più giovani. La Happy Casa Brindisi aveva sempre vinto in casa ed era imbattuta da 10 giornate, la settimana corsa era addirittura andata a vincere sul campo della Armani Milano, raggiungendola così in vetta alla classifica.

Dal canto suo la Carpegna Prosciutto con questo exploit cancella abbondantemente le ultime due sconfitte, andando a conquistare due punti fondamentali in prospettiva Coppa Italia

