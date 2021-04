La Vuelle è pronta per Milano, mezzogiorno di fuoco contro l'Armani

PESARO - Senza Carlos Delfino, ma con il rientrante Tyler Cain, la Carpegna Prosciutto Pesaro proverà (domenica ore 12, Vitrifrigo Arena) a fare lo sgambetto alla Armani Exchange Milano, corazzata che è alle porte della final four di Eurolega, ma che si presenterà a Pesaro dando spazio ai rincalzi, con tanti minuti di gioco per cinque giocatori che in settimana non sono neanche stati convocati per le due sfide con il Bayern e ad altri due che contro i tedeschi hanno fatto da comprimari. Le speranze di vittoria della Vuelle non sono quindi al lumicino, ancbe se va detto che la squadra pesarese (una vittoria nelle ultime 9 partite) pur essendo teoricamente in corsa ancora sia per i playoff che per la retrocessione, quasi certamente non arriverà ai primi e nello stesso modo non rischia la seconda, a meno di clamorosi risultati sugli altri campi nelle ultime due giornate. Dunque una partita che forse per la classifica vale addirittura di più per l'Armani, ancora in corsa per chiudere la regular season al primo posto

