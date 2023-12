Cinciarini saluta Saragozza e riabbraccia la sua Pesaro: «Torno dove sono nato ed ho esordito»

PESARO - Il nuovo acquisto della Carpegna Prosciutto Andrea Cinciarini oggi è rientrato in Italia atterrando nel pomeriggio a Bologna e domani mattina sosterrà le visite mediche, per iniziare poi il lavoro con la sua nuova squadra. Domenica Andrea Cinciarini non giocherà contro Trento, complice anche la festività odierna che ha fatto chiudere i tesseramenti per i nuovi giocatori con un giorno di anticipo rispetto al solito, ma avrà già la possibilità di vedere all’opera i suoi nuovi compagni di squadra, per farsi anche una idea di cosa dovrà dare in termini di regia a questa Carpegna Prosciutto.

"Per me - ha detto Cinciarin- i tornare nella squadra della mia città natale dove sono nato, cresciuto e dove ho esordito in Serie A è motivo di orgoglio e soddisfazione“.