PESARO - Scenderà in campo alla Vitrifrigo Arena alle 18.30 la Vuelle Pesaro per disputare uno scontro asvezza da ultima spiaggia con la Allianz Trieste, penultima in classifica a quota 8. i pesaresi sono invece ultimi ancora all'asciutto in fatto di vittorie. La squadra di sacco per l'occasione è priva del pivot Clint Chapman





© RIPRODUZIONE RISERVATA