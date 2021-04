Ricorso respinto, omologata la vittoria della Vuelle Pesaro a Bologna

PESARO - E' stato respinto il ricordo della Fortitudo Bologna contro la vittoria della Carpegna Prosciutto sabato sera in campionato. La squadrra emiliana aveva sporto reclamo sostenendo che la Vuelle aveva fatto prendere parte all'incontro Justin Robinson in maniera irregolare, avendo violato i protocolli sanitari che regolano la partecipazioneagli incontri dei giocatori vitima di contagio Covid.

Nella sua sentenza il giudice sportivo non entra neanche nel merito della questione ma rigetta il ricorso sostenendo che la violazione del protocollo sanitario, anche dovesse essere accertata (e in questo senso la documentazione raccolta è stata girata alla Procura Federale), non è passibile di perdita della gara a tavolino.

Dunque la vittoria della Vuelle conquistata meritatamente sul campo rimane tale e il problema più grosso del club pesarese rimane l'infortunio di Carlos Delfino, che di fatto ha già concluso il suo campionato e vede a forte rischio la sua quinta partecipazione olimpica con la Nazionale argentina.

LEGGI ANCHE

Fortitudo-Vuelle non omologata, il ricorso degli emiliani verrà esaminato

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA