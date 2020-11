Per la Vuelle con Reggio Emilia tutto pronto, salvo sorprese

PESARO - Carpegna Prosciutto pesaro-Unahotels Reggio Emilia dovrebbe disputarsi regolarmente come da calendario domenica 22 novembre alla Vitrifrigo Arena a porte chiuse. il condizionale è sempre d'obbligo perché entrambe le squadre aspettano il verdetto di un ulteriore giro di tamponi, ma al momento entrambe hanno un numero di giocatori "schierabili" sufficiente a far disputare l'incontro. Per quanto riguarda Reggio Emilia poi è difficile che i postivi saltino fuori, perché praticamente tutta la squadra il Covid l'ha già avuto e ne sta uscendo proprio ora, dato che non gioca dal 24 ottobre. La Vuelle invece ha recuperato quasi tutti i positivi delle scorse ssttimane (sembra fossero 6, contpreso Cain, ma la società non l'ha mai comunicato). Intanto la lega Basket per quanto riguarda la prossima giornata ha rinviato le partite Trieste-Treviso e Cremona-Sassari

