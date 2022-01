La Carpegna Prosciutto a Pesaro sfida la corazzata Armani Exchange

PESARO - Mezzogiorno di fuoco per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che proprio a quell'ora domenica sfida la corazzata Armani Exchange Milano, capolista solitaria del campionato e protagonista anche in Eurolega, dove lo scorso anno si arrese in semifinale e quest'anno è candidata per fare almeno altrettanto, come testimonia la vittoria di pochi giorni fa sul campo del Barcelllona. I milanesi, che dispongono di un roster infinito di 18 elementi di alto livello, dovranno fare i conti con il turnover e con le assenze per infortunio o per Covid, ma in ogni caso schiereranno all'Adriatic Arena una squadra che sarà sulla carta molto superiore alla Vuelle di luca Banchi. La speranza dei pesaresi però c'è, e sta nel fatto che una prestazione al top della Vuelle potrebbe risultare vincente se l'Armani scenderà in campo pensando all'importantissima partita interna con l'Alba Berlino, che si disputerà già martedì sera. Tra Pesaro e Milano è comunque una grande classica del campionato italiano. Nelle Marche le due squadre si sono incontrate finora ben 81 volte, con 35 vittorie della Vuelle e 46 dei milanesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA