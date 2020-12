Avanti tutta: Carpegna Prosciutto vittoriosa anche con Trieste, ora la Virtus

PESARO - La Carpegna Proscioutto ha battuto alla Vitrifrigo Arena l'Allianz Trieste per 84-74 nel penultimo impegno di campionato del 2020. con questa vittoria pesaresi si avvicinano sensibilmente all'importante traguardo della partecipazione alla final eight di Coppa Italia, che è riservata alle prime otto classificate della Serie A al termine del girone di andata. Contro Trieste la partita di è messa subito bene per i pesaresi, che però hanno chiuso il primo tempo con un solo punto di vantaggio sui triestini in recupero e con ottime prove di Cain, Robinson e Filipovity. Nella ripresa sempre pochi punti di vantaggio per la Carpegna Prosciutto, che viene anche raggiunta nel finale a quota 73, ma a quel punto lo sprint è imperioso e i pesaresi raggiungono anche i 10 punti di scrtto. Ottimi Zanotti e Robinson, molto bravi tutti gli altri, anche a non far rimpiangere Massenat, che ha assistito alla partita dal parterre con un braccio immobilizzato da un tutore.

La Carpegna Prosciutto tornerà in campo mercoledì 30 a Bologna contro la Segafredo di Bellinelli, per disputare un recupero di campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA