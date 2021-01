La Vuelle in Coppa Italia con Sassari giocherà venerdì 12 alle 20.45

PESARO - E' stato reso noto il calendario preciso della final eight della Coppa Italia di Basket, che si svolgerà a Milano in febbraio La Vuelle debutterà in Coppa Italia venerdì 12. Ieri la Lba ha disposto la programmazione della Frecciarossa Final Eight 2021 del Forum. I quarti partono giovedì 11 alle 18 con A|X Armani Exchange Milano-Unahotels Reggio Emilia; alle 20,45 si gioca Segafredo Bologna-Umana Venezia. Venerdì 12 febbraio apre alle 18 Happy Casa Brindisi-Allianz Trieste e si chiude alle 20,45 con Banco di Sardegna Sassari-Carpegna Prosciutto Pesaro. Sabato 13 alle 18 le semifinali tra la vincente di Milano-Reggio e Bologna-Venezia. Alle 20,45 in campo le vincenti di Brindisi-Trieste e Sassari-Pesaro. Finale domenica 14 alle 18,15. Tutte le partite in diretta su Rai Sport Hd, Eurosport 1 e Player. In campionato invece la Carpegna Prosciutto giocherà domenica prossima in casa contro l'Umana Reyer Venezia, che la precede in classifica di una posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA