Banchi si presenta alla Vuelle: «Penso al quotidiano, il massimo da questo gruppo»

PESARO - La Vuelle Pesaro ha presentato il nuovo allenatore Luca Banchi, ingaggiato a tempo di record dopo le dimissioni di Aza Petrovic. Banchi esordirà in panchina, tornando nel massimo campionato italiano dopo quasi 4 anni, domenica nella trasferta di Venezia. Il nuovo coach avrà un contratto solo fino alla fine di questa stagione e manterrà l'incarico di ct della Lettonia.

«Ho trovato un gruppo disponibile - ha detto Banchi in conferenza stampa e, già dai colloqui con staff tecnico e dirigenziale, ho intuito si trattasse di un team che per cultura, età, esperienza, sta dando il massimo per trovare l’equilibrio momentaneamente smarrito,. Il mio compito è restituire quell’equilibrio». Banchi poi svela: «Il mio contratto è fino a fine stagione, con la volontà da parte di tutti di cercare di raggiungere il miglior livello possibile con questa squadra e cercare di fare contenti chi mi ha scelto e i tifosi. Ci sono potenzialità da valorizzare, poi le considerazioni si faranno a fine mandato. Ora sono concentrato sul quotidiano». Sulla Vuelle: «E’ presto per giudicare, ho fatto valutazioni di natura tecnica, Delfino come il pacchetto italiano mi ha dato la consapevolezza di un gruppo che avesse margini di miglioramento. Ho cercato di analizzare la situazione, ho chiesto consiglio a chi può aiutarmi ad accelerare il processo di conoscenza, oltre a fare video e colloqui».

