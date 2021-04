La Vuelle senza Delfino si arrende senza lottare alla capolista Brindisi

PESARO - La Carpegna Prosciutto Pesaro, priva di Carlos Delfino, infortunatosi sabato sera a Bologna, è stata sconfitta in casa dalla capolista Happy Casa Brindisi per 86-62. La squadra pesarese è andata subito in affanno accumulando oltre 10 punti di svantaggio già nel primo quarto, poi ha provato a reggere il confronto con la lanciatissima squadra pugliese ma alla fine ha pagato anche l'assenza di Delfino, chiudendo con un eloquente -24. Nella Vuelle Zanotti e Cain gli unici a salvarsi, inguardabili quasi tutti gli altri. top scorer Zanotti con 12 punti, dall'altra parte Willis 24 e Krubally 20

