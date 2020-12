La Vuelle resiste fino all'intervallo poi la Virtus accelera e fa suo il recupero

BOLOGNA - La Vuelle Pesaro è stata sconfitta a Bologna per 100-80 dalla Segafredo, che ha schierato per la seconda volta l'ex Nba Mario Belinelli. Nel primo tempo la Carpegna Prosciutto ha giocato alla pari con i più blasonati emliani, rimenendo anche a lungo in vantaggio, poi dalla fine del secondo quarto la Virtus ha decisamente cambiato marcia, fino a chiudere virtualmente la contesa verso il 30'. La squadra di Repesa si è comunque comportate in modo più che dignitoso, mettendo in luce un ottimo Justin Robinson. Bravi anche Drell e Tambone. E' apparso in buon crescendo Belinelli, che sta proseguendo il suo percorso di riadattamento al campionato italiano dopo 13 anni di Nba.

Ora la Carpegna Prosciutto tornerà in campo domenica 3 gennaio a Milano, dove affronterà la capolista della Serie A Armani Exchange. Con i pesaresi potrebbe forse essere in campo anche il nuovo arrivato Gerald Robinson, ingaggiato a gettone per non far sentire l'assenza dell'infortunato Massenat. Nei prossimi giorni però la società pesarese dovrebbe ingaggiare anche un pivot, quasi certamente americano.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 100-80 (22-22; 52-44; 75-58)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Tessitori 2, Deri, Belinelli 16, Alibegovic 1, Markovic 15, Ricci 11, Adams 10, Hunter 2, Weems 14, Teodosic 19, Gamble 9, Abass 1 Coach: Djordjevic

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Drell 14, Filloy 3, Calbini ne, Cain 13, Robinson 15, Tambone 13, Mujakovic ne, Basso ne, Serpilli, Filipovity 7, Zanotti 12, Delfino 3 Coach: Repesa

Arbitri: Di Francesco, Giovannetti, Noce.

Ultimo aggiornamento: 21:10

