La Ristopro inserisce i due nuovi, torna al successo e respira

OSIMO - La Ristopro Fabriano, tornata a giocare finalmente in casa, al PalaBaldinelli di Osimo, batte con pieno merito l'Eurobasket Roma, rimanendo sempre in vantaggio anche con largo margine, nonostante il punteggio finale alla fine sia di 95-86. Indubbiamente decisiva, per la sospirata vittoria che spezza l'interminabile serie di nove sconfitte, è stata l'aggiunta al roster dei due nuovi giocatori, Hollis e Tommasini, che del resto si allenavano con la squadra ormai da quasi un mese. non che i due nuovi siano stati i migliori in campo, ma tutta la squadra ha tratto un grande giovamento dall'inserimento di due pedine da quintetto, che hanno dato respiro al resto della squadra, moltiplicando le possibilità offensive e la dedizione difensiva. La Ristopro è sempre ultima in classifica ma non più da sola e adesso può guardare con rinnovata fiducia al prosieguo del campionato. Nella ristopro, 23 punti Hollis, 20 Santiangeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA