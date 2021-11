La Ristopro fa il bis con Ferrara, trascinata da un grande Davis

OSIMO - La Ristopro Fabriano, che gioca le sue partite interne al palasport di Osimo, ha conquistato il primo successo casalingo del campionato imponendosi al Basket Ferrara per 86-84 in un finale palpitante, dopo che i fabrianesi avevano condotto per tutta la partita anche con vantaggio ragguardevoli. Grande protagonista dell'incontro è stato Dwayne Davis, irriconoscibile ora rispetto al giocatore impreciso e neroso visto nelle prime giornate di campionato. L'americano è stato decisivo anche nel finale, ma è stato protagonista indiscusso fin dall'inizio. per la squadra di Pansa, che rimane in una posizione di classifica precaria, si tratta comunque di due punti di grande importanza, perché confermano il fatto che la squadra ha imboccato la strada giusta ed ora potrà giocarsi le sue chane di salvezza. Nel finale, con la Ristopro a +13, c'è stato il tentativo disperato degli emiliani, che sono arrivati a poche lunghezze di distanza, ma Davis e un ottimo Santiangeli, hanno saputo ricaciae indietro la squadra di Leka

