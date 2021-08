La Ristopro conosce la sua strada. Prima e ultima giornata a Osimo

FABRIANO - Diramato il calendario della Serie A2 2021/22, la Ristopro inizia e finisce la prima fase nella sua nuova casa pro tempore del PalaBaldinelli di Osimo. Per il ritorno nella categoria persa 13 anni fa, il sipario si alzerà il 3 ottobre contro la Stella Azzurra Roma e calerà il 10 aprile 2022 contro Chieti, ma la regular season proseguirà con altre quattro partite di fase ad orologio da definire in base alla classifica dei due gironi al termine delle 26 giornate.

Non ci saranno turni infrasettimanali. Nelle prime cinque giornate Fabriano ha tre trasferte, nel complesso il cammino appare bilanciato con gli incroci spalmati nel tempo contro le big Forlì, Ferrara, Scafati e Verona. Il campionato si fermerà solo il 26 dicembre per Natale e il 13 marzo per la final eight di Coppa Italia

