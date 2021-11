La Ristopro Fabriano sconfitta in Puglia, si interrompe la miniserie positiva

NARDO' - Dopo due vittorie consecutive è tornata a perdere la Ristopro Fabriano, sconfitta a Nardò per 83-74 da una squadra che aveva gli stessi punti in classifica dei fabrianesi. La squadra di Pansa ha fatto un piccolo passo indietro a livello di prestazione, non avendo trovato le stesse buone risposte delle ultime settimane agli americani Smith e Davis, che si sono difesi ma non hanno brillato. Il primo quarto è stato equilibratissimo, poi Nardò ha preso il largo nel secondo quarto, arrivando anche ad avere 16 punti di vantaggio. Equilibrato il terzo parziale, mentre nel quarto la ristopro ha prodotto il massimo sforzo, rimontando la squadra pugliese, ma non abbastanza da poter azzardare il sorpasso in extremis. Nulla di grave comunque, la Ristopro ha confermato di poter essrre competitiva, a patto però di avere il massimo da quasi tutti i giocatori

