La Ristopro si guarda intorno, ma Davis è ancora con la squadra

FABRIANO - Ristopro Fabriano fra campo e voci di mercato aspettando la quarta giornata di campionato, domenica alle 17 con l’Eurobasket Roma. Il gruppo è impegnato da lunedì in palestra, dopo l’annullamento del giorno di riposo, ma a catalizzare le attenzioni dei tifosi sono stati i rumors sul mercato dopo il -33 a Osimo contro San Severo. Martedì era circolata la voce infondata dell'addio di Dwayne Davis, quasi una fuga. L’ala di Philadelphia è in realtà regolarmente agli ordini di coach Pansa. Per un Davis che non è in partenza, il nome circolato in entrata è quello di Marco Santiangeli, guardia-ala matelicese classe ’91, per sette stagioni all’Aurora Jesi in A2 e lo scorso campionato a Chieti, ma la società non ha molti margini di manovra e deciderà con calma, di sicuro non questa settimana.

