La Ristopro annuncia Matrone e fa rotta su Davis, squadra quasi fatta

FABRIANO - La Ristopro Fabriano annuncia la firma del pivot Ferdinando Matrone e accende i fari sul cannoniere ex Jesi Dwayne Davis.Il sesto tassello senior è Matrone, pivot classe '95 reduce da un campionato di alto livello in B a Taranto e che in A2 aveva già vestito le maglie di Scafati e Cagliari.

Matrone sarà il pivot titolare, con i suoi 210 cm per 105 kg che ne fanno la torre della Ristopro. Giocatore di origine campana, ha mosso i primi passi nella sua regione nel vivaio di Scafati, dove debuttò in A2 ad appena 16 anni.

Negli ultimi due ultimi campionati si è affermato come uno dei pivot migliori della B: 15.8 punti e 9.6 rimbalzi a Sant’Antimo e 12.1 e 9.5 rimbalzi a Taranto. All’appello della Ristopro manca un solo elemento senior e sarà l'ala piccola extracomunitaria, con Dwayne Davis grande favorito. Visto a Jesi nel 2016/17 dove fu il secondo miglior realizzatore della Serie A2 a 24.1 punti di media.

