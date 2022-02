La Ristopro Fabriano alla pari con Chiusi per un tempo, poi cede il passo

OSIMO - Sconfitta interna per la Ristopro Fabriano, battuta a domicilio dal Basket Chiusi per 92-81. I fabrianesi hanno confermato di aver acquisito un'altra caratura con il nuovo assetto e con i due giocatori acquisiti in più, ma il Chiusi, terzo in classifica, non ha fatto sconti e nella ripresa ha allungato il passo, dopo che nel primo tempo ha giocato alla pari. Particolarmente applaudito Arik Smith in campo fabrianese, non solo per i 31 punti realizzati. La Ristopro, che resta all'ultimo posto in classifica, si è comunque sbarazzata di una partita molto difficile ed ora conta di guadagnare i punti salvezza nello sprint finale, ancora molto lungo.

