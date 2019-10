Per la Xl Extralight a Caserta una partita per invertire la rotta

CASERTA - La Xl Extralight Montegranaro, reduce dalla terza sconfitta su quattro partite in campionato, va in campo alle 20.30 a Caserta per incontrare la squadra di casa, anch'essa reduce da un avvio di campionato con una sola vittoria. La squadra di coach Ciani è però particolarmente arrabbiata in quanto tutte e tre le partite perse sono statwe letteralmente "buttate via" dai ragazzi in gialloblù, dopo che la squadra aveva per larghi tratti dominato le rispettive avversarie. Stesera a Caserta il club marchigiano si aspertta un'inversione di rotta, anche se l'impegno non è certo dei più agevoli



Seguiranno aggiornamenti





