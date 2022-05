Basket, Sacchetti non è più il ct dell'Italia: ecco il nome in pole per la successione

La Federazione italiana pallacanestro ha comunicato che Meo Sacchetti non è più il commissario tecnico della nazionale maschile. La nota è stata diffusa nel primo pomeriggio. La Federazione fa sapere che, al termine di un incontro a Roma tra il presidente federale, Gianni Petrucci, e il coach, è stato risolto l'accordo contrattuale tra le parti. A Sacchetti, che era in carica dal settembre 2017 e ha guidato la nazionale di basket per un totale di 50 partite, sono stati espressi «sentiti ringraziamenti per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera».

«Il rapporto si era esaurito». Gianni Petrucci usa la giustificazione di tanti divorzi per spiegare il repentino addio alla panchina della nazionale italiana di basket di Meo Sacchetti. La risoluzione del contratto arriva a neanche tre mesi dall'inizio della fase finale dell'Europeo, nella quale gli azzurri avranno un nuovo ct.

Su tutti, ci sarebbe un favorito: si tratterebbe di Gianmarco Pozzecco. Anche se il presidente Petrucci non conferma né smentisce: «Nomi non ne faccio, l'annuncio lo faremo tra una settimana».

Ultimo aggiornamento: 16:52

