Alla Ristopro piove sul bagnato: cinque giornate a Davis e Santiangeli è ko

FABRIANO - Cinque giornate di squalifica per Dwayne Davis. La stangata del Giudice Sportivo è arrivata e la Ristopro dovrà fare a meno dell’ala di Philadelphia per un mese e mezzo, con il rientro possibile il 16 gennaio contro l’Unieuro Forlì. «Il comportamento tenuto dal giocatore non rispecchia i valori che da sempre contraddistinguono la nostra società e la città di Fabriano. La società applicherà le dovute sanzioni nei confronti dell’atleta non escludendo alcuna azione», ha scritto in una nota la Ristopro. Nel comunicato del Giudice Sportivo, Davis è stato squalificato “per aver tenuto un comportamento gravemente offensivo, anche con gesti plateali, nei confronti degli arbitri e per aver sputato in pieno volto al 1° arbitro al momento dell’uscita dal campo a seguito dell’espulsione. Nella determinazione della sanzione, rispetto al minimo previsto di 4 giornate è stata aggiunta una giornata, tenuto conto dell’aggravante dell’aver agito per futili motivi». «In riferimento al deplorevole episodio, la Ristopro Janus Fabriano esprime la propria solidarietà al signor Scrima», ha evidenziato nella nota la società. Il dg Paolo Fantini aggiunge che «Il comportamento del nostro tesserato è censurabile e lesivo della nostra immagine. Sulla situazione vogliamo prenderci il tempo per fare le dovute valutazioni». Il futuro di Davis è a rischio, ma la Ristopro non può operare nuovi tesseramenti fino al 10 gennaio, pertanto le prossime partite saranno affrontate con l’organico ridotto. Non ci sono buone notizie nemmeno sulle condizioni di Marco Santiangeli, la guardia-ala dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al naso e dunque osservare a sua volta un periodo indefinito di stop.

