La Xl Extralight lascia andare il capitano Matteo Palermo

MONTEGRANARO - Laha comunicato la risoluzione del contratto con. Il capitano gialloblu lascia Montegranaro per epprodare al Trapani dopo aver iniziato la stagione disputando 9 gare e viaggiando a 7,3 punti di media col 29% da 2 e il 28% da 3, aggiungendovi 3,0 rimbalzi e 3,3 assist in 24,9 minuti a partita. Nella passata stagione, il playmaker romagnolo era stato tra i protagonisti, chiudendo la regular season a 8,8 punti, 3,1 rimbalzi e 2,7 assist a partita.«Abbiamo ricevuto un’importante offerta per lui e considerando anche il fatto che nelle ultime settimane il suo spazio era andato calando abbiamo deciso di accettarla – spiega il gm gialloblu Alessandro Bolognesi – la buonuscita messa sul piatto dalla squadra interessata dal giocare era difficile da rifiutare ma l’ultima parola, ovviamente, l’abbiamo lasciata al giocatore. Quando anche lui ha optato per il sì l’operazione si è concretizzata. Come società non possiamo che ringraziarlo per questo anno e mezzo trascorso con noi, nel quale ha dimostrato indubbie serietà e professionalità». Contestualmente, la Poderosa annuncia che il nuovo capitano della squadra sarà Davide Bonacini, con Martino Mastellari nel ruolo di vice. La società si sta muovendo sul mercato per trovare un sostituto all’altezza.