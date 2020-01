Per la Vuelle Pesaro contro Trieste è uno scontro da ultima spiaggia

PESARO - Scontro salvezza, stavolta davvero da ultima spiaggia, per la Carpegna Prosciutto Pesaro domani (domenica) alle ore 18 alla Vitrifrigo Arena, contro l'Allianz Trieste. I marchigiani sono attualmente ultimi in classifica con 0 punti, i giuliani sono invece penultimi con 8 punti all'attivo, la quota salvezza è a 10 punti occupata da Pistoia, terz'ultima. In caso di ulteriore sconfitta la Carpegna Prosciutto, si ritroverebbe a dover recuperare 5 vittorie di differenza a due squadre, dopo aver passato l'intero girone di andata senza vincere mai, un'impresa francamente improponibile. In caso di vittoria con Trieste la via della salvezza rimarrebbe impervia, ma tutto sommato ancora percorribile.

La Vuelle sarà ancora una volta priva del pivot Chapman, recuperati tutti gli altri.





